En medio de un presente irregular en lo futbolístico, River recibe una noticia positiva de cara a los octavos de final del Torneo Apertura: el entrenador Eduardo Coudet recuperará a dos jugadores titulares que estaban ausentes por distintas molestias físicas.

Los regresos se dan en un momento determinante, ya que el equipo viene de una derrota ante Atlético Tucumán y busca mejorar su rendimiento en la instancia decisiva del campeonato, donde enfrentará a un rival aún por confirmar.

Según se informó, ambos futbolistas ya trabajan a la par del grupo y estarán disponibles para el inicio de los playoffs, lo que le permitirá al cuerpo técnico contar con más variantes en el armado del equipo titular.

La vuelta de estos jugadores resulta clave para un River que, si bien logró clasificarse en el segundo puesto de su zona, dejó dudas en su funcionamiento y fue cuestionado por los hinchas en los últimos encuentros.

En ese contexto, Coudet busca recuperar solidez y equilibrio en el equipo, dos aspectos que se vieron afectados en los partidos recientes y que resultan fundamentales para encarar la fase eliminatoria.

Además, el calendario no da respiro: antes del cruce de octavos, el Millonario deberá afrontar un compromiso por la Copa Sudamericana, lo que obliga a administrar cargas y rotar el plantel.

Con estos regresos, River apunta a llegar en mejores condiciones a una instancia donde no hay margen de error y donde intentará cambiar la imagen mostrada en sus últimas presentaciones.