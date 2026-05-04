El diablo viste a la moda 2 superó los US$200 millones recaudados en el mundo

“El diablo viste a la moda 2” se transformó en un fenómeno global al convertirse en la película más vista del mundo en su estreno, con una recaudación que superó los 200 millones de dólares en apenas unos días en cartelera.

Según datos de la industria, la secuela alcanzó aproximadamente 233 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, consolidándose como uno de los mejores estrenos del año y desplazando a otras producciones importantes de la taquilla internacional.

El desempeño fue especialmente fuerte en Estados Unidos y Canadá, donde recaudó cerca de 77 millones de dólares, mientras que en el resto del mundo sumó más de 150 millones, impulsada por el interés global que generó el regreso de sus protagonistas.

La película retoma la historia dos décadas después del estreno original y vuelve a reunir a figuras como Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, lo que generó un fuerte componente nostálgico que ayudó a explicar el éxito en taquilla.

Además del atractivo del elenco, el film capitaliza el interés actual por el mundo de la moda y los medios, adaptando su trama a los cambios de la industria y conectando tanto con el público original como con nuevas generaciones.

Con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, la película ya recuperó su inversión inicial y se perfila para seguir escalando posiciones en el ranking global de recaudación, en un contexto donde las secuelas y franquicias continúan dominando el mercado cinematográfico.

El éxito refuerza el impacto cultural de una saga que, desde su primera entrega en 2006, logró instalarse como referencia en el cruce entre cine y moda, y que ahora vuelve a posicionarse como uno de los grandes fenómenos del año.