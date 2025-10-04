Publicidad
Publicidad

Provinciales > Alerta OSE

Alerta en San Juan: fuertes vientos afectarían el suministro de agua potable

La empresa sanitaria advirtió que el fenómeno climático podría afectar la normal provisión del servicio. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Recuerdan la importancia de contar con tanques llenos para enfrentar interrupciones. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica por la presencia de fuertes vientos durante este sábado 4 de octubre. Este fenómeno climático podría afectar el normal suministro de agua potable en la región.

Ante esta situación, se informa a la población que el servicio de agua potable podría experimentar una disminución en su provisión. Las autoridades recuerdan que los tanques domiciliarios permiten contar con reservas suficientes para afrontar interrupciones del servicio por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del recurso hídrico.

Publicidad

Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante el alerta de vientos intensos y mantener un consumo responsable de agua durante este periodo de posible afectación en el suministro.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS