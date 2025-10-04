La provincia de San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica por la presencia de fuertes vientos durante este sábado 4 de octubre. Este fenómeno climático podría afectar el normal suministro de agua potable en la región.

Ante esta situación, se informa a la población que el servicio de agua potable podría experimentar una disminución en su provisión. Las autoridades recuerdan que los tanques domiciliarios permiten contar con reservas suficientes para afrontar interrupciones del servicio por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del recurso hídrico.

Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante el alerta de vientos intensos y mantener un consumo responsable de agua durante este periodo de posible afectación en el suministro.