Alejandra Maglietti se encuentra atravesando una etapa de su vida en la que celebra la llegada de su hijo Manuel. A pesar de que la panelista está maravillada y feliz en esta nueva etapa, una serie de infortunios recientes ha empañado su día a día. Recientemente, Maglietti había compartido el drama que vivió su marido luego del grave incendio ocurrido en el Polo industrial de Ezeiza, y ahora la panelista ha revelado que sufrió un robo.

El incidente ocurrió en Palermo Soho. Maglietti, quien dio a conocer el suceso a través de su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores, explicó que fue víctima de la ya famosa técnica del "inhibidor".

La panelista detalló las pérdidas y el momento del hurto: "Ayer me robaron en Palermo Soho con el famoso 'inhibidor'. Se llevaron mi bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a usar en Bendita. Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales. ¡Tengan cuidado!".

Si bien Maglietti no experimentó el episodio de manera violenta y no lo vivió en primera persona, el malestar y la angustia por la pérdida de sus pertenencias son inevitables. El "inhibidor" es una técnica muy utilizada por los delincuentes y consiste en un dispositivo electrónico. Este artefacto interfiere la señal que se produce entre la llave de un coche y su sistema centralizado de cierre y alarma. Al evitar que el vehículo se cierre correctamente, el inhibidor permite que los ladrones puedan sustraer los objetos que se encuentran en el interior.

Maglietti está activamente tratando de esclarecer el robo y obtener evidencia: "Ahora hablo con la gente del local sobre la calle El Salvador, al que había ido a retirar unas cosas, y me dicen que es una constante. Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor".

Con la finalidad de generar conciencia sobre esta compleja situación y ayudar a sus seguidores a evitar pasar por el mismo mal momento, Alejandra finalizó con un consejo: "Así que ya saben, corroboren que el auto haya cerrado correctamente".