Un techo cayó sobre tres menores de edad, entre ellos un bebé de un año

Una vivienda en el departamento Rawson sufrió un grave incidente cuando su techo de machimbre se desplomó. El colapso se produjo sobre tres menores de edad, de 17, 13 y 1 año. A pesar de la caída de la estructura encima de ellos, las víctimas sufrieron heridas, pero se encuentran fuera de peligro.

El trágico suceso se desencadenó en el asentamiento conocido como "Villa Navidad". Esta precaria ubicación está situada en la zona de Médano de Oro, cerca de la intersección de calle Llorida y Calle Vieja.

Los motivos exactos que llevaron a que el techo de machimbre cediera son, por el momento, objeto de investigación.

Fuentes policiales confirmaron que todos los menores fueron llevados al Hospital Guillermo Rawson. Además, estas mismas fuentes aseguraron que, a pesar de las lesiones sufridas, los niños se encuentran fuera de peligro.