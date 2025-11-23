La causa iniciada tras la denuncia de Juana Tinelli por presuntas amenazas sigue en pie, pero el paso de los días evidencia su desvanecimiento. La investigación de la Fiscalía ha encontrado un obstáculo en un punto clave, un detalle esencial que la mantiene estancada, debido a la falta de colaboración por parte de la hija de Marcelo Tinelli.

Recientemente, el conductor de televisión, Marcelo Tinelli, declaró como testigo, ofreciendo un testimonio similar al de su hija. El presentador asistió finalmente a declarar el miércoles 19 de noviembre, tras haber presentado un certificado que le impidió asistir el lunes 17. Durante su declaración, Tinelli repitió lo que su hija le había contado: “Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar. Llorando me contó que Gustavo Scaglione la amenazó”.

Publicidad

En el marco de la investigación, la Fiscalía planeaba una pericia clave. Sin embargo, el periodista Mauro Szeta reveló el principal inconveniente: “El principal problema de la causa es que tenían todo preparado para poder peritar el teléfono de Juana y ella todavía no lo aportó y, además, ayer les quedó la sensación de que no lo va a dar”.

Szeta analizó las posibles implicaciones de la negativa a entregar el dispositivo móvil, señalando que "Eso puede significar que tenés miedo, que no tenés interés en que avance la investigación o que no querés que revisen todo y salgan cosas personales”.

Publicidad

El periodista también mencionó que le reconfirmaron que Juana borró la llamada. Respecto al padre de la denunciante, Szeta añadió que a Tinelli le preguntaron si tenía miedo y él contestó que “por él no. Explicó que no tiene idea del origen de la llamada”.

El panorama actual sugiere que, si la situación no cambia, la causa está destinada a ser archivada. Szeta compartió su percepción tras dialogar con varios involucrados en la historia, indicando que “no deja de llamarle la atención al fiscal que Juana no aporte el teléfono, ella está en su derecho, pero si no hay un aporte nuevo esto va camino al archivo”. El periodista enfatizó que el fiscal se encuentra maniatado sin esa prueba: “si no tienen un elemento pericial para investigar de dónde vino la supuesta amenaza, el fiscal está atado de manos, no tiene herramientas. Con lo cual me dicen que, si no cambia nada, va a archivo”.