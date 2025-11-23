Nico Vázquez recreó una foto de su hermano en New York a nueve años de su muerte

Nico Vázquez compartió en sus redes sociales un homenaje profundo y sensible a su hermano menor, Santiago Vázquez, quien falleció en diciembre de 2016 durante un viaje a Punta Cana. La publicación reveló el conmovedor trasfondo de una imagen muy especial que Nico replicó, la cual era la última foto que su hermano se había tomado en Nueva York.

Vázquez relató el significado de ese lugar para ambos, explicando: “Hace muchos años que quería hacer esta foto. En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine, y de paso pasar por Filadelfia para la experiencia Rocky, pero no se dio”.

El actor, quien actualmente protagoniza la obra Rocky, reveló un detalle crucial de la fotografía original. Contó que Santi había llevado en aquel viaje una campera que él le había regalado. Esta prenda se convirtió en un símbolo familiar, ya que, según Nico, “Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá la puso en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”.

Aunque Nico había visitado Nueva York varias veces, no se había animado a recrear la imagen hasta su más reciente visita. El actor conserva muy pocas prendas de su hermano, y esa campera es una de ellas. Explicó el momento preciso para realizar el tributo: “En este último viaje, en el que Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento. Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá”.

Vázquez cerró su publicación con un mensaje lleno de amor y convicción sobre la conexión que mantienen. Profundamente conmovido, afirmó: “La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí. Dos tiempos distintos, el mismo amor. Y algo que reafirmo cada día: estamos conectados. Más allá de los planos, más allá de lo visible. Lo siento, lo sé, y lo creo de verdad. Siempre juntos”. El actor ha expresado en reiteradas ocasiones que siente a su hermano más presente que nunca, y que esta conexión lo sostiene y guía.

La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo. Carmen Barbieri le escribió: “Cómo te quiero, Nico. Qué recuerdos hermosos. Vos sos tu hermano Santi, y Santi sos vos”. Matías Martín también demostró su emoción con emojis de corazones.

Su familia también compartió su emoción. Su mamá comentó: “Es una de mis fotos preferidas. Estaba cumpliendo el sueño de conocer NY. Gracias por compartirla, hijo. Mucha emoción. Siempre juntos. Los amo”. Por su parte, su hermana Soledad agregó: “Fotón. Siempre conectados. Los amo tanto”.

Santiago Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016, a los 27 años, mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana (República Dominicana). El hermano menor del actor sufrió un infarto agudo de miocardio tras un día de playa. Su partida fue especialmente conmovedora, ya que pocos días antes había oficiado el casamiento de Nico y Gime.