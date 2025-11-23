La participación de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity está generando mucha controversia. Según ha trascendido, la actriz no estaría tolerando bien las fuertes devoluciones del exigente jurado. Además, su entorno sostiene que la edición del programa la estaría mostrando como una participante conflictiva. En medio de estas versiones que sugieren que podría abandonar la competencia, Rodrigo Lussich apuntó sin filtros contra la actriz y la destrozó en vivo.

Esta nueva edición de la competencia de cocina, que tiene a Wanda Nara al frente, no es la excepción a los climas de sensibilidad extrema. El reality es conocido por la vorágine en la que se cocina y por las devoluciones de los jurados, donde muchas cosas se ponen en juego. Esta situación ya ha generado inesperadas renuncias, como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes. También se han sumado quejas de eliminados, como el Peque Schwartzman, y se mencionaron internas por presuntos privilegios de Maxi López. Actualmente, los conflictos crecientes entre Tobal y Germán Martitegui se hacen cada vez más evidentes.

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, puso la lupa sobre la actriz. Aunque al principio de su comentario pareció defenderla, terminó cuestionándola con dureza. Lussich dijo al referirse a un episodio específico, en el que Tobal cocinó junto a su hija Emma y Martitegui fue lapidario con su devolución: “No hay derecho de hacerle la vida imposible a una pobre mujer”.

Pero rápidamente, Lussich cambió el tono de su análisis. Lanzó sin filtro que la actriz “Es de extrema sensibilidad. O extrema susceptibilidad. Ella es jodida. Se ha ido de novelas, dejó protagónicos. Cualquier cosita que le hacés… Tiene poca resistencia, es de cristal”.

En paralelo a las críticas de Lussich, Paula Varela aseguró que Tobal ya habría grabado su despedida del programa, lo que desató un vendaval de comentarios. Sin embargo, Wanda Nara y Yanina Latorre salieron a desmentir firmemente estos rumores. Varela, más tarde, añadió otro detalle sobre el estado de la actriz: “Ella está organizando su fiesta de 50, está con las invitaciones, y eso también la tiene muy sensible”.

Finalmente, Lussich remató con una frase todavía más filosa sobre la trayectoria de la actriz y su desempeño actual: “Eugenia Tobal fue protagonista de novelas top. Después te dan el fango con Martitegui… En definitiva, no se banca los trapos”.