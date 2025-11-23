Quiso ayudar a empujar un auto, se cayó y terminó aplastado por un vehículo

Durante la jornada del pasado sábado 22 de noviembre, en Jáchal, San Juan, ocurrió un hecho sumamente desafortunado que involucró a un adulto mayor.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde. Un hombre de unos 70 años de edad de apellido Gómez, se encontraba circulando por la calle Sarmiento, a metros de la intersección con San Juan. En ese momento, un utilitario de color blanco que transitaba por el lugar se detuvo en medio de la vía pública debido a un desperfecto mecánico.

Ante este escenario, Gómez intentó ayudar al conductor del utilitario que sufrió una falla mecánica en plena calle. El adulto mayor comenzó a empujar el vehículo para que el conductor pudiera darle arranque.

Lamentablemente, en un momento dado, Gómez perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. El hombre fue inmediatamente atropellado por un carro que estaba tirando el utilitario antes mencionado.

El suceso le generó a Gómez un gran dolor en su cadera. Debido a la gravedad del golpe, los testigos presenciales llamaron a Emergencias. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó rápidamente al herido hasta el Hospital San Roque.