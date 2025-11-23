Publicidad
Policiales > En Jáchal

Quiso ayudar a empujar un auto, se cayó y terminó aplastado por un vehículo

La generosa ayuda de Gómez, de 70 años, al conductor de un utilitario blanco en Jáchal se truncó en segundos. Un auto que tiraba el rodado lo aplastó en plena calle Sarmiento.

POR REDACCIÓN

Hace 17 horas
El infortunado evento sucedió durante la tarde del pasado sábado 22 de noviembre.

Durante la jornada del pasado sábado 22 de noviembre, en Jáchal, San Juan, ocurrió un hecho sumamente desafortunado que involucró a un adulto mayor.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde. Un hombre de unos 70 años de edad de apellido Gómez, se encontraba circulando por la calle Sarmiento, a metros de la intersección con San Juan. En ese momento, un utilitario de color blanco que transitaba por el lugar se detuvo en medio de la vía pública debido a un desperfecto mecánico.

Ante este escenario, Gómez intentó ayudar al conductor del utilitario que sufrió una falla mecánica en plena calle. El adulto mayor comenzó a empujar el vehículo para que el conductor pudiera darle arranque.

Lamentablemente, en un momento dado, Gómez perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. El hombre fue inmediatamente atropellado por un carro que estaba tirando el utilitario antes mencionado.

El suceso le generó a Gómez un gran dolor en su cadera. Debido a la gravedad del golpe, los testigos presenciales llamaron a Emergencias. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó rápidamente al herido hasta el Hospital San Roque.

