La semana reciente se caracterizó por la amplia repercusión de las declaraciones de la China Suárez en entrevistas concedidas a Mario Pergolini y Moria Casán. En estas conversaciones, la actriz detalló por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi, cómo es su convivencia actual, e incluso si existen planes de casarse.

Lo que generó mayor atención, y provocó una reacción directa de Wanda Nara, fue el momento en que la China Suárez reconoció que su primera cita con Mauro Icardi ocurrió en París, específicamente en el famoso hotel, confirmando así todo lo que la propia Wanda había contado cuando explotó el conocido "Wandagate". Sin embargo, la diferencia principal en la versión de la actriz radicó en que ella aseguró que el futbolista ya se encontraba separado en ese momento. Ante esta afirmación, la mediática decidió desmentir la versión desarchivando posteos que mostraban fotografías junto a Mauro Icardi de octubre de 2021 e incluso anteriores.

Recientemente, la conductora de MasterChef Celebrity fue consultada directamente por la prensa frente a las cámaras sobre estas entrevistas que dieron su expareja y su "enemiga" mediática. Una cronista de SQP (América) le lanzó la pregunta clave: “¿Cómo viviste la semana pasada con la llegada de Mauro y la China?”.

Wanda fue notablemente incómoda ante la pregunta, y con la clara intención de evitar el tema frente a las cámaras, fue categórica: "No, no, no hablo yo de eso, no hablo más".

La notera volvió a insistir preguntando “¿No viste ninguna entrevista?”. Wanda, con una postura seria, tajante y clara, sentenció de manera contundente: "No vi nada". Justificó su falta de conocimiento sobre el tema en su actividad laboral, explicando: "Estoy trabajando un montón y solo paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo".