Marcelo Tinelli atraviesa una de las etapas más complejas de su trayectoria profesional. Actualmente, la figura histórica de la televisión argentina carece de espacio tanto en la pantalla chica como en la radio. Recientemente, anunció la cancelación de su ciclo de streaming, lo que intensificó las especulaciones sobre su futuro laboral.

La decisión de dar de baja el programa Estamos de paso del canal de streaming Carnval generó rumores sobre un posible despido por parte de la producción, versiones que, si bien fueron negadas, resonaron fuertemente.

Este panorama laboral incierto se suma a un momento personal de tensión pública. La familia de Tinelli quedó expuesta tras la denuncia por amenazas de muerte presentada por su hija Juanita. Además, varios colegas del medio, como Mariano Iúdica, han lanzado duras críticas hacia el conductor, alimentando el debate sobre su carrera.

En los últimos días, habían circulado intensas versiones que ubicaban a Tinelli en el exterior, específicamente en la televisión uruguaya o desarrollando proyectos en Chile. Sin embargo, el conductor de LAM, Ángel de Brito, desmintió categóricamente estos rumores.

De Brito reveló la verdad sobre los movimientos del presentador y cortó de raíz las especulaciones internacionales: “Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile”. El periodista explicó que, si bien existen productores y canales interesados en llevarlo al extranjero, por el momento, Tinelli no regresará a la televisión fuera de Argentina: "No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”.

Pese a este freno a las ofertas internacionales, De Brito reveló el verdadero objetivo del ex Showmatch para el próximo año: “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, aseguró el periodista.

Aun así, De Brito expuso la gran incertidumbre que rodea el panorama laboral del conductor, dejando en claro que el deseo podría no concretarse. El periodista deslizó una frase que resume la situación: “Que eso pase… bueno, eso es otro tema”.

Actualmente, Tinelli no cuenta con propuestas concretas de los principales canales de la televisión argentina, y su destino profesional sigue envuelto en dudas. El éxito de figuras de su generación, como Mario Pergolini, lo ha motivado, pero resta ver si logra encontrar un formato exitoso y si el público lo aprueba.