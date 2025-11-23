Yanina Latorre, conocida por lanzar sus opiniones sin filtro y de manera contundente, decidió analizar la vida amorosa de la modelo Pampita en su programa radial en El Observador. Este debate surgió a raíz del nuevo look que lució Pampita en el evento de Barón B Argentina, junto a su pareja, Martín Pepa.

Latorre no se guardó nada al exponer su versión de los hechos, afirmando sobre la modelo: "Yo creo que ella está enamorada del amor. Ella es una mujer que siente que la completa un hombre, no concibe la vida en soledad".

Publicidad

La conductora siguió analizando los romances de Carolina. Detalló el patrón que le llamó la atención tras su ruptura con el actor chileno: "Lo que más me llama la atención es que, cuando terminó con Benjamín Vicuña, se enganchó primero con Nachito Viale, después con Del Potro, y se iba enganchando con varios hasta que dio con Roberto García Moritán, y en tres meses se casó". Latorre afirmó que a "Carolina le gusta vivir en pareja".

Recordando un episodio clave con su actual esposo, Latorre relató: "Cuando Moritán la cagó, sufrió, lloró, subió los chats, y a los dos días ya había ido a Luján, conoció a Pepa y se supo de novia".

Publicidad

La panelista tampoco dudó en señalar quién, a su juicio, fue el verdadero amor de la vida de la modelo. Latorre sentenció: "El amor de su vida es Benjamín Vicuña, sin dudas". Sobre la necesidad de tener siempre pareja y pasar poco tiempo sola, Latorre expuso su teoría: "Para mi ella está enamorada de ella misma en pareja, y tiene que encontrar uno que le vaya como horma para su zapato".

Finalmente, Yanina Latorre marcó una similitud entre las parejas de la modelo y aprovechó para lanzar un palito a otra conocida figura mediática. Aseguró que los novios de Pampita "Ellos siempre son finos, de buen apellido y de buena familia, pero no porque quiere que la mantenga, no es la China Suárez, ella trabaja como una descosida".