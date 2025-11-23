En medio del éxito que acompaña a la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el programa decidió incluir un segmento especial al invitar a los hijos de los participantes para que fueran parte de un desafío en el mercado. Entre los invitados que participaron de la jornada estuvieron Evangelina Anderson y su hijo mayor, Bastian Demichelis.

Ambos protagonizaron uno de los momentos más entretenidos del día, gracias a un divertido ping pong de preguntas guiado por Kennys Palacios. Esta dinámica, cuyo objetivo era exponer el costado más íntimo de los concursantes, generó instantes desopilantes, pero también una declaración final que conmovió a la audiencia.

Desde el inicio de la interacción, quedó en evidencia el vínculo cercano y lleno de humor que existe entre madre e hijo. Cuando se le preguntó sobre las habilidades culinarias de Eva, Bastian no tardó en bromear, asegurando que su mamá "no cocina mucho en casa". Además, agregó con un pulgar hacia abajo que tampoco es muy buena en la repostería. La modelo reaccionó con risas e indignación ante la frase de su hijo, y rápidamente le hizo un reclamo cariñoso: "¿La torta de cumpleaños no la hago yo?". Este divertido ida y vuelta provocó carcajadas en el equipo y el público.

La estrecha complicidad entre la modelo y el joven también se manifestó cuando surgió el tema de los celos. Ante la consulta de Kennys Palacios, Bastian reveló que su mamá es "muy celosa". Evangelina confirmó esta afirmación con total naturalidad, diciendo: "Con él sí". Él, aprovechando la situación, lanzó una chicana: "con mis novias", mientras Eva, risueña, lo negaba rotundamente. Este intercambio reflejó la combinación de protección y humor que define su relación.

A pesar de tantas bromas, el momento culminó con una profunda ternura. Con cierta timidez, Bastian le dedicó a su mamá unas emotivas palabras que generaron emoción en todos los presentes: "No te lo digo mucho, pero te amo, sos una madraza y estoy muy orgulloso de vos". Evangelina Anderson, sin poder contener la emoción, lo abrazó y le respondió inmediatamente: "Yo te amo más".