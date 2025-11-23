El desconsolado llanto de Luis Ventura al recordar a su mamá

Detrás del "hombre duro que muestra en la televisión", el periodista Luis Ventura exhibió su costado más vulnerable mediante un reciente posteo en redes sociales. Ventura, quien se ha ganado la fama de atemorizante y es conocido por su carácter fuerte, le dedicó un emotivo mensaje a Amelia, la mujer que le dio la vida.

A 18 años de la muerte de su madre Amelia, Ventura decidió recordarla públicamente con una foto llena de ternura y un mensaje breve pero contundente: “Vieja… eterna… Nunca te olvido”. Este posteo rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y "me gusta" para el periodista, quien detrás de su imagen de hombre rudo solo parece necesitar y desear "un último abrazo de su mamá".

Esta no es la primera ocasión en que el periodista expone esta faceta sensible. Durante su participación en MasterChef Celebrity, Ventura ya había hablado sobre Amelia en diversas entrevistas. Fue en este contexto donde llegó a revelar "uno de los secretos más impactantes de su historia familiar".

En el programa A la Tarde, el periodista contó el secreto familiar, sorprendiendo a todos en el estudio y declarando: “Yo descubro a un hermano mío a los 18 años”. Ventura explicó que el hombre que había conocido durante años como su tío, en realidad era su hermano. La razón detrás de esta ocultación se basó en el contexto social de la época. Según relató conmovido, “Era otra cultura, y en aquella sociedad no estaba bien visto que una mujer fuera madre soltera. Mi viejo aceptó su decisión de no blanquear al hijo”.