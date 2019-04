Algunos adelantos de "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner

Este viernes estará disponible en diferentes librerías del país, el libro Sinceramente, escrito por la ex presidenta Cristina Kirchner que ella misma presentará el 9 de mayo en la Feria del Libro, en La Rural.

Este martes la ex mandataria publicó la tapa y contratapa de su obra en la que asegura que no un libro autobiográfico, sino que se trata más bien de "una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también".

Algunas de las frases del libro de CFK

- "Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar: yo de los argentinos y los argentinos de mí. Porque gobernar este país… ¡mamita!".

- "Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Sí… Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina".

LEA MÁS Confirmaron la fecha del primer juicio oral contra Cristina

- "A punto de cerrarse las listas fue una tarde a verme a Olivos. Estábamos los dos solos. Le dije: 'No, Daniel. Nos van a atacar diciendo que yo quiero los fueros o, peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados'. Hoy, a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto: ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada?".

- "Néstor me lo dijo: 'Te van a perseguir a vos y a tus hijos'. No fue altisonante. Estaba serio y cuando le pregunté: '¿Por qué decís eso?', enseguida cambió de conversación. Fue en El Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue durante la última semana que estuvimos juntos".

- "El amor es tener ganas de estar con el otro. Para escucharlo, para hablar, para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía: 'De lo único que nunca me aburrí fue de vos'".

- Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta: 'Acompañame a ver unas obras', le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó: '¿Vos creés que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron?'. Máximo le contestó que sí, que obvio, y entonces le hizo otra pregunta: '¿Vos creés que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica, que genere trabajo?'. Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo: ´Bueno, entonces ayudame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde. Si no, no ganamos'.

LEA MÁS Murió la madre de Cristina de Kirchner

- "Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública. Y menos a la Presidencia de la Nación".

- "Recuerdo cuando me dijo: 'Puedo ir yo de vuelta y después vos'. 'Ni loca', le contesté. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir: 'Pone a su mujer porque no puede ser reelecto'".

- LA CGT "Cuando recuerdo los cinco paros generales que hicieron durante mi último mandato no puedo dejar de pensar que también hubo un fuerte componente de género. Digámoslo con todas las letras: la CGT es una confederación en la que no hay mujeres que conduzcan".

- Néstor y Bergoglio: "En el primer almuerzo, recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije: 'Sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge… —porque le digo Jorge cuando hablamos y no Su Santidad y él, obviamente, me dice Cristina—. En el fondo creo que la Argentina era un país demasiado chico para ustedes dos juntos".

- Magnetto: "Él tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby, para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo".