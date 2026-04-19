Aliado de Milei cuestionó la presentación de Adorni: "Será un show y no ayudará"

Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, advirtió que la situación judicial de Manuel Adorni perjudica la imagen del Gobierno nacional. El legislador señaló que la próxima presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, prevista para el 29 de abril, genera el temor de que el debate se convierta en una puesta en escena mediática. Según su análisis, "va a ser un show y eso no ayuda para nada".

El dirigente remarcó que las acusaciones actuales deben aclararse en los tribunales para evitar el desgaste político del oficialismo. Ritondo sostuvo que "cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial". Asimismo, aclaró que su espacio mantendrá distancia de cualquier espectáculo parlamentario para preservar la calidad de la discusión pública.

En cuanto a la repercusión de las denuncias, el diputado aseguró que sin duda, "este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado a la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras". En declaraciones al programa No vale arrugar que se emite por Radio Splendid, el legislador agregó que "no es que uno encargue estudios especialmente; las encuestas están en todos los medios".

Sobre la decisión de Javier Milei de sostener al funcionario en su cargo, Ritondo reconoció que "la facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo. El presidente es quien designa o remueve funcionarios. Si el presidente sostiene a Adorni, tendrá sus razones", comentó. Sin embargo, advirtió que la citación legislativa probablemente derive en un show de ambos lados.

El representante del PRO manifestó que las dudas de su partido se relacionan con la gestión, aunque teme que el evento se desvíe hacia la confrontación. "Las preguntas del PRO tienen que ver con el funcionamiento de las leyes y las decisiones de Gobierno, pero temo que el debate termine en acusaciones cruzadas", expresó. Además, consideró que "no creo que ayude ese juego de tú eres peor por lo que me acusas. Eso no contribuye ni a la calidad democrática ni al funcionamiento del Congreso".

Para Ritondo, el clima previo a la sesión legislativa es negativo ya que parece que todos adelantan que lo que veremos es un show. El legislador concluyó que "no creo que ayude para nada decir cuál peor sos vos que por lo que me acusas a mí. Me parece que eso, en general, no sirve, no contribuye ni a la calidad democrática, ni a la calidad del funcionamiento del Congreso y lleva a un debate a lo peor, no a lo mejor de la política". Finalmente, defendió el rol de su bloque señalando que "no hubo ley desde diciembre de 2023 hasta ahora que no contara con nuestros votos y debate. Hacemos esto por convicción".