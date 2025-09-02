Tras un allanamiento en una vivienda en Chimbas, la Policía de San Juan secuestró varias armas de fuego y una gran cantidad de municiones. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos que trabajan bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, en el marco de una investigación por hechos cometidos con armas.

La medida fue autorizada por la autoridad judicial competente y se concretó en una vivienda del barrio Villa del Sur. Según informaron fuentes policiales, en el lugar los efectivos encontraron diversas armas de fuego que quedaron fuera de circulación. Entre ellas, se destacan una pistola Bersa calibre 22, una Glock 9 milímetros, una semiautomática calibre 45 y una pistola a gas CO2 calibre 4,5. También se incautó un revólver calibre 44 Magnum y una escopeta calibre 12 marca Escort.

En el allanamiento encontraron armas de fuegos y municiones.

Junto con el armamento, los agentes encontraron gran cantidad de municiones de diferentes calibres, principalmente 12, 9 milímetros y 22. Todo el material quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias para establecer el origen de las armas y su posible relación con hechos delictivos ocurridos en la provincia.

El operativo forma parte de una serie de procedimientos destinados a reducir la circulación ilegal de armas y avanzar en causas que investigan delitos contra la propiedad. La causa quedó bajo investigación.