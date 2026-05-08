La cantante Ángela Leiva volvió a captar la atención del público tras mostrar una faceta poco habitual en su carrera: el rock. Reconocida por su trayectoria en la cumbia y los estilos melódicos, la artista sorprendió con una interpretación que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió durante su visita al programa Perros de la Calle, que se emite por Urbana Play, donde se animó a versionar un clásico internacional. Sin previo aviso y de manera espontánea, Leiva interpretó parte de “Highway to Hell”, el icónico tema de AC/DC.

La cantante entonó la primera estrofa y el estribillo sobre una pista, demostrando soltura, potencia vocal y una sorprendente adaptación al género. Su interpretación dejó en claro que no necesitó ensayo para desplegar toda su capacidad artística.

El momento generó asombro tanto en el estudio como entre los oyentes, que destacaron su versatilidad y su capacidad para moverse con naturalidad en estilos muy distintos a los que suele abordar.

Con esta presentación, Ángela Leiva reafirma su lugar como una de las voces más destacadas de la escena musical argentina actual, capaz de reinventarse y sorprender incluso fuera de su zona de confort.