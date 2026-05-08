La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a referirse este jueves a la polémica que atraviesa el oficialismo por la situación judicial de Manuel Adorni y defendió su decisión de exigirle públicamente que presente su declaración jurada de bienes. “Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, afirmó al justificar sus declaraciones.

Bullrich sostuvo que decidió expresarse porque considera que el tema afecta políticamente al Gobierno nacional y retrasa otros debates importantes dentro de la gestión. “Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto”, señaló la legisladora libertaria en una entrevista televisiva.

La tensión interna comenzó luego de que trascendiera una investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni, vinculada a la compra y remodelación de propiedades, viajes al exterior y gastos personales realizados desde que ocupa cargos públicos. El funcionario anunció que presentará documentación para explicar el origen de sus fondos y despejar sospechas de presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, Bullrich había reclamado días atrás que el jefe de Gabinete entregue “de inmediato” la documentación correspondiente para cerrar la polémica. Según expresó, “estirar esto no tiene sentido” porque la situación genera ruido político dentro del oficialismo y desvía la atención de la agenda de gobierno.

Pese al fuerte cruce interno, la senadora confirmó que participará de la próxima reunión de gabinete convocada en Casa Rosada y dejó entrever que buscará dialogar con Karina Milei para intentar bajar la tensión dentro del espacio libertario. “Fui invitada”, respondió cuando le consultaron sobre su presencia en el encuentro.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que el funcionario “tiene todo en regla”. El mandatario también sostuvo que la presentación de la declaración jurada se concretará antes del plazo legal y minimizó el conflicto interno generado por las declaraciones de Bullrich

El caso generó repercusiones dentro y fuera del oficialismo, especialmente porque expuso diferencias públicas entre dirigentes cercanos al Presidente en un momento de fuerte presión política y económica para el Gobierno nacional.