El descenso de las temperaturas y la menor cantidad de horas de luz generan durante mayo un escenario ideal para la poda de numerosos árboles frutales. En esta etapa del año, muchas especies ingresan en reposo vegetativo, un proceso natural que permite realizar cortes sin afectar gravemente su desarrollo.

Los especialistas en jardinería explican que la poda otoñal ayuda a mejorar la estructura del árbol, eliminar ramas secas o enfermas y favorecer una mejor producción de frutos durante la primavera y el verano. Además, una intervención correcta reduce riesgos de plagas y enfermedades.

Entre los árboles que sí conviene podar en mayo aparecen principalmente las especies de hoja caduca. La lista incluye manzanos, perales, membrilleros, ciruelos, damascos, cerezos, durazneros e higueras. Estas variedades toleran mejor los cortes durante el período de reposo y responden con un crecimiento más equilibrado cuando llega la temporada cálida.

En el caso de los manzanos y perales, la poda permite fortalecer la estructura y mejorar la futura fructificación. Los ciruelos y damascos, en tanto, necesitan eliminar ramas cruzadas o débiles para evitar sobrecargas más adelante. Las higueras suelen requerir una poda más suave y generalmente hacia fines de mayo.

Sin embargo, los expertos remarcan que los cítricos como el limonero y el naranjo no deben podarse durante esta época del año. Estas especies son mucho más sensibles a las bajas temperaturas y una poda otoñal puede debilitarlas justo antes de las heladas invernales. Por ese motivo, recomiendan esperar hasta finales del invierno o comienzos de la primavera para realizar cortes importantes.

Antes de comenzar con cualquier poda, también aconsejan observar cuidadosamente el estado del árbol y las condiciones climáticas. Si el ejemplar ya muestra brotes nuevos o yemas hinchadas, lo mejor es postergar la tarea para evitar daños en el crecimiento. Además, las jornadas secas y sin humedad son las más recomendables para evitar infecciones por hongos en las heridas generadas por los cortes.

Los especialistas insisten en que una poda correcta no implica cortar grandes cantidades de ramas, sino intervenir de forma estratégica y precisa. El objetivo principal es mantener árboles sanos, equilibrados y preparados para ofrecer una mejor cosecha en los meses siguientes.