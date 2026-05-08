Los gebackene apfelringe comenzaron a ganar popularidad fuera de Europa gracias a las redes sociales y a las recetas virales de cocina casera. Se trata de un clásico austríaco y alemán que, a simple vista, puede confundirse con las tradicionales tortas fritas argentinas, aunque su elaboración y sabor tienen poco que ver.

En Austria y Alemania suelen consumirse durante el otoño y el invierno, acompañados por café, chocolate caliente o té. Con el paso del tiempo, esta receta comenzó a difundirse en distintos países gracias a su bajo costo y facilidad de preparación, convirtiéndose en una alternativa distinta para quienes buscan probar sabores europeos sin ingredientes sofisticados.

Ingredientes

4 a 6 manzanas, según el tamaño.

3 huevos.

250 ml de leche.

250 g de harina.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de canela.

1 chorrito de ron, opcional.

Azúcar y canela, para rebozar al final.

Aceite neutro o grasa para freír.

El paso a paso de los gebackene apfelringe