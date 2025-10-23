La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) determinó la prohibición de la producción, fraccionamiento y comercialización de la golosina Gallinita “Orly” en toda Argentina, incluyendo su venta a través de plataformas digitales.

Este producto, que cuenta con amplio consumo entre niños y adultos a nivel nacional, fue retirado del mercado tras comprobarse que no cumple con las normativas vigentes para alimentos.

Desde la ANMAT explicaron que los números de registro RNE N° 04003785 y RNPA N° 04030478, impresos en el envase de la golosina, no figuran en sus registros oficiales. Por esta razón, el producto es considerado “falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal”.

El organismo sanitario recomendó a la población abstenerse de consumir esta golosina y, en caso de ya haberla comprado, evitar su uso y denunciar el hecho ante la autoridad sanitaria local correspondiente.