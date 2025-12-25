Aseguran que Nicki Minaj perdió 10 millones de seguidores en Instagram tras apoyar a Trump

El mundo del rap analiza las repercusiones de la sorpresiva participación de Nicki Minaj en el AmericaFest de Turning Point USA, realizado el 21 de diciembre en Phoenix, Arizona. Tras elogiar a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance, surgieron rumores de que la artista habría perdido 10 millones de seguidores y eliminado su cuenta de Instagram debido a las críticas. Sin embargo, los registros desmienten una caída de tal magnitud: si bien su cuenta está inactiva desde finales de diciembre de 2025, la fluctuación real fue de entre 3 y 4 millones de seguidores, una cifra que encaja en las purgas rutinarias de la plataforma o la volatilidad normal, pasando de 227,5 millones en noviembre a 223,8 millones en diciembre.

Durante el evento, Minaj compartió escenario con Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk (asesinado en septiembre), quien defendió el "corazón para el Señor" de la cantante ante las críticas de internet. Este giro conservador ha provocado una respuesta polarizada: mientras la analista de Fox News, Emily Compagno, afirma que la rapera ganó respeto, sus seguidores más leales —especialmente de la comunidad LGBTQ+ y sectores marginados— sienten el movimiento como una traición. La tensión se suma a las recientes disputas públicas de Minaj con figuras como SZA, Cardi B, Jay-Z, Roc Nation, Desiree Perez y el gobernador Gavin Newsom.

A nivel político, JD Vance y Vivek Ramaswamy reforzaron desde el escenario del AmFest la idea de que todos los estadounidenses están invitados al movimiento MAGA, rechazando la cultura de la cancelación. Aunque la pérdida de millones de seguidores puede afectar ingresos por patrocinios y giras, la base de Minaj sigue superando los 200 millones. Mientras sus fans debaten sobre sus opiniones previas sobre los cristianos nigerianos y su autenticidad, la artista mantiene un silencio estratégico que alimenta las dudas sobre si regresará con una canción que aborde la división o si simplemente busca un respiro de la toxicidad digital.