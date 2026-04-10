La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, uso y distribución de una crema antiage para hombres y una serie de productos cosméticos tras detectar irregularidades en su registro sanitario y dudas sobre su procedencia.

La medida, oficializada a través de la disposición 1824/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a la línea “ALPHA MEN CARE”, que incluye no solo la crema antiage sino también otros productos de uso facial y capilar.

Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de inspecciones que revelaron que varios de estos productos no contaban con inscripción sanitaria y presentaban inconsistencias en su fabricación y origen.

Uno de los casos más relevantes fue el de una crema antiage cuyo lote no pudo ser vinculado a ningún fabricante habilitado, lo que evidenció la posible usurpación de datos oficiales y encendió las alarmas sobre su seguridad.

La prohibición también se extendió a otros artículos de la misma marca, como shampoo, sérum, geles de limpieza facial y correctores de imperfecciones, todos considerados productos ilegítimos por no cumplir con la normativa vigente.

Desde la Anmat advirtieron que el uso de cosméticos sin control sanitario implica un riesgo para la salud, ya que no se puede garantizar su composición, eficacia ni seguridad.

La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes y canales de comercialización, incluyendo plataformas online, y se mantendrá vigente hasta que los productos sean debidamente regularizados.

En este contexto, el organismo recomendó a los consumidores verificar siempre que los productos cosméticos cuenten con autorización oficial antes de utilizarlos, para evitar posibles efectos adversos.