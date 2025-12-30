A sus 58 años, Jason Statham se consolida como un ícono del cine de acción gracias a una disciplina inquebrantable que le permite prescindir de dobles de riesgo o efectos especiales.

Para su papel en Beekeeper: El protector, el actor británico se sometió a un régimen estricto que comenzaba diariamente a las cinco de la mañana. Bajo la supervisión de James Moontasri, exluchador de la UFC y bicampeón de taekwondo, completó doce semanas de trabajo intensivo combinando sesiones de boxeo, jiu-jitsu y un enfoque específico en el core para mejorar su estabilidad y potencia.

Según informó la revista Men’s Health, la preparación incluyó una rutina de siete ejercicios funcionales de abdomen, fundamentales para ejecutar patadas, golpes y caídas en escenas de combate sin comprometer el cuerpo. Moontasri destacó la base física del actor: “Jason se mantiene en una forma fenomenal todo el año por sí solo, así que llegó en un momento excelente”.

Además del trabajo de core, Statham realiza maniobras de alta complejidad técnica como muscle-ups, dominadas y ejercicios en anillas. El entrenador resaltó en Men’s Journal la capacidad de enfoque del protagonista: “podemos entrenar tres o cuatro horas sin que nadie se aburra”.

Este nivel de exigencia no es un esfuerzo aislado, sino un estilo de vida basado en las artes marciales y la constancia que el actor ha sostenido durante casi tres décadas de trayectoria profesional.