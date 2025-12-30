River ha iniciado gestiones formales para reforzar su lateral izquierdo y puso la mira en Matías Viña, futbolista uruguayo de 28 años que actualmente pertenece al Flamengo.

El defensor cuenta con un historial destacado en el continente, habiéndose consagrado tres veces campeón de la Copa Libertadores: dos veces con el Palmeiras y una vez en 2025 con su actual equipo en Brasil.

Publicidad

La propuesta del club de Núñez consiste en un préstamo por un año que incluye una opción de compra. El jugador, surgido de las inferiores de Nacional, ha perdido protagonismo en la última temporada bajo la dirección de Filipe Luis, quedando relegado en la consideración por detrás de Alex Sandro y Ayrton Lucas. Aunque el deseo del futbolista es abandonar la institución carioca para tener más continuidad, se estima que el Flamengo no facilitará su salida.

Esta búsqueda de un marcador de punta surge tras los intentos previos de la dirigencia por incorporar a nombres como Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi. La urgencia por cubrir el puesto se debe a la inminente partida de Milton Casco, quien se sumará al Atlético Nacional, y a la necesidad de contar con una alternativa para Marcos Acuña ante posibles lesiones o suspensiones, tras un 2025 con escasa profundidad en ese sector del campo.