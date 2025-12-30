Wilson Lobos, propietario de una fábrica de cal en Los Berros y presidente del Club Sarmiento de Media Agua, fue víctima de una estafa millonaria que asciende a los 100.000.000 de pesos.

El empresario descubrió que, desde febrero pasado, su cuenta bancaria estaba siendo utilizada por terceros para realizar apuestas online, cargar tarjetas SUBE, pagar cuotas del Club River Plate y abonar servicios eléctricos en Buenos Aires,. La maniobra se realizó bajo una modalidad de "gasto hormiga", con montos pequeños y frecuentes para evitar sospechas.

Publicidad

La principal hipótesis indica que los datos de su tarjeta de débito fueron clonados durante un viaje familiar a Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. La situación salió a la luz el 9 de diciembre, cuando Lobos advirtió dos pagos a la empresa Edenor por 800.000 y 600.000 pesos.

Solo entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre, los delincuentes realizaron gastos por casi 9 millones de pesos, manteniendo un promedio mensual de consumo de 10 millones. Tras detectar las irregularidades, el empresario bloqueó su cuenta y radicó la denuncia formal este lunes 29 de diciembre ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas,.

Publicidad

Sobre la demora en notar el fraude, el damnificado explicó: “El problema es que esa cuenta la usamos a diario para pagar insumos, servicios y gastos habituales, por eso nunca notamos nada raro mes a mes”.

Lobos detalló el momento del hallazgo junto a su familia: “Le pregunté a mi hija por esos pagos y me dijo que no sabía nada. Ahí revisó la cuenta y empezamos a encontrar un montón de movimientos que no eran nuestros”.

Publicidad

Respecto al impacto económico y emocional, el dirigente confesó: “Es mucha plata. En los primeros días, estaba muy bajoneado. Pensaba cómo no revisé antes mis cuentas”. Finalmente, reflexionó sobre lo ocurrido: “Podría haberme dado cuenta antes, pero ya está”.