Viernes 29 de Mayo
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Economía > Ayuda económica

Anses confirmó un bono de hasta $70.000 para jubilados

El Gobierno nacional oficializó un nuevo refuerzo económico para jubilados y pensionados que se abonará junto a los haberes de junio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La Anses confirmó el pago del bono de $70.000 para quienes cobren hasta el haber mínimo en junio. (Foto: Anses).
 

El Gobierno nacional confirmó este jueves que en junio volverá a pagar un bono extraordinario de hasta 70 mil pesos destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue oficializada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.

El refuerzo económico se abonará junto a los haberes mensuales y coincidirá además con el pago del medio aguinaldo, por lo que junio será uno de los meses de mayores ingresos para quienes perciben prestaciones previsionales.

Según detalló el Ejecutivo, el bono completo de 70 mil pesos será para quienes cobren la jubilación mínima. En tanto, aquellos beneficiarios que perciban montos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope determinado por ANSES.

Con el aumento por movilidad del 2,58% dispuesto para junio y la suma extraordinaria, la jubilación mínima superará los 430 mil pesos brutos incluyendo el bono, mientras que con el aguinaldo el ingreso total del mes será aún mayor.

La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las jubilaciones y pensiones según el índice de inflación informado por el INDEC. El incremento impactará también sobre pensiones no contributivas y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

Desde el organismo previsional indicaron que el calendario de pagos comenzará durante la segunda semana de junio y se organizará según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.

Cuándo cobrarán en junio los pensionados de ANSES con el bono de $70.000

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Cuándo cobrarán en junio los jubilados de ANSES que no superen la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

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