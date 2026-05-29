El Gobierno nacional confirmó este jueves que en junio volverá a pagar un bono extraordinario de hasta 70 mil pesos destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue oficializada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.

El refuerzo económico se abonará junto a los haberes mensuales y coincidirá además con el pago del medio aguinaldo, por lo que junio será uno de los meses de mayores ingresos para quienes perciben prestaciones previsionales.

Según detalló el Ejecutivo, el bono completo de 70 mil pesos será para quienes cobren la jubilación mínima. En tanto, aquellos beneficiarios que perciban montos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope determinado por ANSES.

Con el aumento por movilidad del 2,58% dispuesto para junio y la suma extraordinaria, la jubilación mínima superará los 430 mil pesos brutos incluyendo el bono, mientras que con el aguinaldo el ingreso total del mes será aún mayor.

La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las jubilaciones y pensiones según el índice de inflación informado por el INDEC. El incremento impactará también sobre pensiones no contributivas y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

Desde el organismo previsional indicaron que el calendario de pagos comenzará durante la segunda semana de junio y se organizará según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.

Cuándo cobrarán en junio los pensionados de ANSES con el bono de $70.000

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Cuándo cobrarán en junio los jubilados de ANSES que no superen la mínima