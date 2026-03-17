Anses mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a personas que perdieron su trabajo formal y necesitan ingresos mientras buscan una nueva ocupación.

El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas a su voluntad, siempre que hayan realizado aportes al sistema previsional.

Para acceder, es necesario cumplir con ciertos requisitos mínimos. En el caso de trabajadores permanentes, se exige haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años antes del despido. También deben presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o contrato vencido.

El trámite no es automático: cada solicitud es evaluada por el organismo y debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la pérdida del empleo, ya sea de forma online o presencial con turno previo.

En cuanto al monto, la prestación se calcula en base al salario previo del trabajador y puede variar según los aportes realizados. En 2026, los valores van desde un mínimo cercano a los $170.000 hasta un máximo que ronda los $341.000 mensuales.

Además del pago mensual, quienes acceden al beneficio mantienen la cobertura de obra social y el derecho a asignaciones familiares durante el período de cobro, que puede extenderse entre 2 y 12 meses, según la antigüedad laboral.

La Prestación por Desempleo busca amortiguar el impacto económico de la pérdida del trabajo y facilitar la reinserción laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales.