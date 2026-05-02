Yanina Latorre apuntó contra una famosa tras sus actitudes de tóxica

Yanina Latorre no se guardó nada al enterarse de cómo Violeta Urtizberea gestiona su relación con Juan Ingaramo en el mundo digital. En su programa de radio, la panelista eligió a la actriz como la boluda del día tras analizar su confesión sobre silenciar a su pareja en Instagram. Según Violeta, optó por no ver las publicaciones del músico bajo la premisa de que si yo no veo algo es decir si mis ojos no lo ven el corazón no lo siente.

Esta justificación no convenció a la conductora, quien fue letal al dar su veredicto. Para Yanina, esta actitud tiene una lectura clara y por eso sentenció que entonces sos celosa y sos tóxica. La mediática argumentó que ocultar la actividad virtual no evita riesgos, ya que el hecho de no mirar no garantiza que no vaya a hacer algo si la otra persona tuviera esa intención.

A pesar de calificar a la artista como divina y hermosa en varias oportunidades, Latorre mantuvo su postura crítica. La historia de amor entre Violeta y Juan comenzó hace una década cuando él la vio en una obra donde ella lucía muy ligera de ropa.

Aunque en ese momento Ingaramo explicó que yo fui muy respetuoso porque ella tenía novio en ese momento, así que no hice nada, el destino los unió tiempo después. Para la rubia, la estrategia de silenciar notificaciones mancha un vínculo que se selló un 14 de febrero y que hoy incluye a su hija Lila.