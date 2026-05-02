Pampita se cansó y contó el oscuro motivo por el que se separó

La relación entre Pampita y Martín Pepa llegó a su fin de manera abrupta. La noticia se dio a conocer luego de que Yanina Latorre revelara una conversación privada de la modelo en su programa de radio. Según la panelista, mandé a otra persona a hablar para obtener la palabra de la protagonista, quien no dudó en sincerarse sobre su presente sentimental.

En el mensaje que leyó la periodista al aire, la conductora admitió que sí, me separé y no me lo esperaba. Estas palabras reflejan el asombro de la artista ante el desenlace de un vínculo que parecía consolidado. Para intentar procesar este momento difícil, decidió alejarse del ruido mediático de Buenos Aires. En el mismo chat, ella explicó que ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas.

La confirmación llega tras varios días de especulaciones alimentadas por Paula Varela y Ángel de Brito. El conductor de LAM había señalado que, a diferencia de otras veces, la modelo optó por el silencio público en lugar de desmentir rápidamente los rumores. Mientras tanto, la presencia de Cochito López en el mismo destino internacional volvió a encender versiones de un posible encuentro, aunque no existe ninguna prueba de un vínculo actual entre ellos.