Juana Repetto contó el grave accidente que sufrió su hijo Belisario.

Juana Repetto compartió con sus seguidores un momento de mucha angustia que le tocó atravesar junto a sus hijos. A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró una imagen desde un centro médico para contar que estaba cerrando el juernes en la guardia tras un incidente doméstico. El posteo, donde se la veía con Belisario y el pequeño Timoteo, despertó una ola de mensajes de preocupación por parte de su comunidad digital que siempre sigue de cerca su maternidad y los cuidados de su bebé de dos meses nacido por cesárea.

Ante la inquietud generalizada, la influencer decidió subir una nueva fotografía del niño con hielo en la cabeza para llevar tranquilidad y confirmar que estamos bien. Para despejar cualquier duda sobre la gravedad de lo ocurrido, Juana explicó detalladamente que ayer Beli se golpeó con una hamaca de madera maciza muy pesada y me sugirieron una placa. Por suerte todo perfecto. La rápida atención médica permitió descartar lesiones óseas tras el fuerte impacto con el juego de jardín.

Este hecho ocurre mientras la hija de Reina Reech mantiene un fuerte descargo en contra de LAM y lidia con su reciente separación. Hace pocos días, Juana se volvió noticia por sus dichos sobre su vínculo pasado, lo que provocó que Sebastián Graviotto saliera al cruce asegurando que tampoco nací ayer para defender su posición. A pesar de estas diferencias, la joven sigue compartiendo su realidad con total honestidad, mostrando tanto los festejos familiares como estos sustos inesperados en la salud de sus pequeños.