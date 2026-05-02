Moria Casán ninguneó a Wanda Nara y estalló el escándalo en la farándula

El anuncio de los candidatos para los Premios Martín Fierro despertó celebraciones y también los primeros roces de la temporada. Este viernes 30 de abril, Luis Ventura reveló los nombres que competirán por el máximo galardón de la televisión y Moria Casán fue una de las protagonistas de la jornada.

La diva festejó su lugar en la terna de Mejor Labor en Conducción Femenina, donde se mide con figuras de peso como Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani. Sin embargo, su alegría se mezcló con la ironía al referirse a Wanda Nara, quien también integra la lista por su rol en el ciclo MasterChef Celebrity.

Al observar la composición de su categoría, la actriz fue muy clara al señalar que son todas mujeres del espectáculo, salvo alguna por ahí, qué sé yo. Moria remarcó la importancia de la experiencia previa y el peso de los años en pantalla al decir que igual está en el espectáculo.

Estamos hablando de que no son mujeres que tienen un linaje atrás de trayectoria. Para ella, existe una división marcada entre quienes sostienen un programa cada día y quienes realizan formatos distintos.

En ese sentido, la conductora resaltó el valor del trabajo diario frente a las cámaras. Según su análisis, estamos hablando, además, de que todas estas personas hacemos programas diarios y no grabados, en vivo. La señora Nara hace un programa, pero grabado. Esta distinción técnica es vital para su criterio de evaluación. Sentenció que hay una gran diferencia porque en el programa grabado, si vos te equivocás, cortás y volvés a grabar; el vivo es lo que hay, entonces tiene su impronta.

La terna generó diversas reacciones no solo por las presentes, sino por las ausencias de animadoras como Laurita Fernández y Florencia de la V. En tanto, Mirtha Legrand no competirá en este rubro pero sí lo hará en la categoría de Mejor Labor Periodística, completando un panorama de nominaciones que ya domina la conversación pública.