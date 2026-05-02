Adorni tras las acusaciones de corrupción: “Jamás voy a renunciar, no voy a ceder”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró contundente al enfrentar las recientes acusaciones que pesan sobre su gestión y su vida personal. En un mensaje cargado de determinación, el funcionario dejó en claro que jamás voy a renunciar, no voy a ceder ante las presiones que buscan desestabilizar su posición en el Gobierno nacional. Para él, la causa judicial iniciada por presunto enriquecimiento ilícito no va a prosperar porque considera que su situación patrimonial se encuentra totalmente en regla.

Durante una entrevista radial, Adorni buscó transmitir tranquilidad y seguridad sobre su conducta privada y pública. El vocero presidencial fue tajante al declarar que no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia, donde planea presentar las pruebas que respaldan sus bienes. En ese sentido, desestimó las sospechas sobre la compra de inmuebles y traslados fuera del país, negando cualquier vínculo societario con el empresario Marcelo Grandio. Según sus palabras, no tengo ninguna sociedad en el exterior ni con ninguna persona, calificando este tipo de imputaciones como absolutamente falsas.

El clima dentro de la Casa Rosada parece ser de unidad frente a este conflicto judicial. Adorni se encargó de señalar que se armó una historia que voy a desmentir en la Justicia y que cuenta con el respaldo total de Javier Milei y el resto de los ministros. Lejos de mostrarse debilitado, recordó la dinámica interna del Poder Ejecutivo al explicar que somos un equipo y que las renuncias están a disposición desde el inicio de la gestión, aunque no planea dar un paso al costado en este momento.

Finalmente, el funcionario justificó su reserva ante los medios de comunicación, sosteniendo que las explicaciones detalladas corresponden únicamente a los tribunales. Sin embargo, el contraataque oficial ya tiene un destinatario claro que es el diputado Rodolfo Tailhade. Adorni confirmó que avanzarán con una denuncia por espionaje contra el legislador, a quien acusan de acceder de forma indebida a datos sensibles sobre los movimientos de su familia. Durante una extensa exposición de siete horas, el jefe de gabinete evitó entrar en el debate sobre la puja entre San Juan y La Rioja, enfocándose únicamente en su defensa personal.