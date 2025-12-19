En una tarde de emoción y nerviosismo, Antonio Suárez, tercer finalista del Sanjuanino Solidario 2025, compartió su historia en representación de Unidos por Parkinson. “Estar acá, sentir que nuestra lucha tiene sentido”, destacó el hombre.

En la entrevista con Ana Paula Zabala, Antonio describió cómo la enfermedad lo ha llevado a encontrar nuevas formas de ayudar y a descubrir pasiones inesperadas, como el tango. “Estar acá es sentir que nuestra lucha tiene sentido”, expresó, visiblemente emocionado, mientras los nervios y la expectativa marcaban la tarde en el estudio.

Su historia también refleja los desafíos de quienes conviven con la enfermedad de Parkinson y su compromiso por generar espacios y apoyo para quienes lo necesitan. “Por ahí también necesitan ayuda en la medicación, y sería bueno poder ayudar a las personas que no pueden costearla”, destacó Antonio, señalando las necesidades más urgentes de su asociación.

Durante la jornada, recibieron mensajes de apoyo de familiares y seguidores, incluyendo saludos de su hija y su nieta: “Hola abuelito, te mando un besito y que la pases bien. Te amo mucho”, le dijo su nieta, un gesto que emocionó al finalista y a todos los presentes.

El certamen, que visibiliza historias de compromiso social en San Juan, permitió a Antonio y al resto de los finalistas compartir sus proyectos y mostrar cómo sus esfuerzos impactan directamente en la comunidad. La votación definirá quién se lleva el premio principal, mientras que todos los finalistas celebran el reconocimiento a su trabajo y dedicación.