El apagón masivo que se registró este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no solo dejó a cientos de miles de usuarios sin energía eléctrica, sino que también generó complicaciones en el servicio de agua potable. Desde Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) advirtieron que, como consecuencia del corte de luz, podrían producirse faltantes de agua en distintas zonas durante las próximas horas.

La empresa pública informó que “debido a un corte de energía eléctrica ajeno a la empresa, registrado en gran parte del AMBA, varias de sus instalaciones se vieron afectadas”. Según detallaron, los sistemas de producción y distribución de agua potable requieren un alto consumo energético para funcionar con normalidad, por lo que la interrupción del suministro eléctrico impactó de manera directa en el servicio.

Desde AySA explicaron que, aun cuando la energía comienza a restituirse, la normalización del servicio de agua no es inmediata. Los equipos de bombeo deben reiniciar su funcionamiento de manera progresiva, lo que provoca que la presión y el caudal se recuperen de forma gradual a lo largo del día. Por este motivo, alertaron que podrían registrarse episodios de baja presión o falta de agua en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de partidos como Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

“En este contexto y teniendo en cuenta las altas temperaturas, AySA solicita a sus usuarios extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable, priorizando su utilización para actividades esenciales”, indicaron desde la compañía. Además, recordaron que los usuarios pueden realizar consultas a través del WhatsApp 11-5984-5794, las redes sociales oficiales o la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

El apagón se produjo en medio de una jornada de calor intenso y afectó a diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del norte y oeste del conurbano. De acuerdo con información oficial, a las 14:45 salieron de operación cuatro líneas de alta tensión de 220 kV que abastecen a la subestación Morón, lo que provocó una pérdida inmediata de unos 3.000 megavatios en la red eléctrica.

La mayor parte de los usuarios afectados pertenecía a Edenor, aunque también se registraron cortes en zonas atendidas por Edesur. Pasadas las 16:30, aún permanecían sin suministro cerca de 210.000 usuarios, pero poco antes de las 17:30 las autoridades confirmaron que el servicio eléctrico había sido restablecido en su totalidad.

Mientras la energía comenzó a normalizarse, las autoridades advirtieron que el impacto sobre el servicio de agua podría extenderse durante varias horas, en función del reinicio gradual de las plantas afectadas.