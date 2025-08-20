Un hombre de 59 años fue detenido por la policía en el barrio El Carmen, en Capital, luego de que amenazara con un arma de fuego a un grupo de albañiles que trabajaba en una obra lindera a su casa. La intervención se produjo tras una denuncia formal realizada por un ciudadano de apellido Morales, quien reportó el incidente ocurrido cuando el sospechoso, molesto por los ruidos de la construcción, salió de su domicilio con una escopeta y profirió amenazas de muerte hacia los trabajadores.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica inició las actuaciones correspondientes por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Como parte de la investigación, y tras reunir los elementos necesarios, se ordenó un allanamiento que tuvo lugar este martes 19 de agosto de 2025, en horas de la tarde, en la vivienda del denunciado.

Durante el procedimiento judicial, llevado a cabo por personal de la brigada de la UFI Genérica, se detuvo al hombre, identificado como Quiroga, y al secuestro de una escopeta calibre 12 con cinco cartuchos del mismo calibre. El arma se encontraba en el interior del domicilio y era de propiedad del detenido, quien quedó alojado en la sede de la Comisaría 27ª. La causa continúa en etapa investigativa.