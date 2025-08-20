Un joven de 19 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 17ª luego de ser sorprendido dentro de una vivienda en Villa Paula, departamento Chimbas. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Remedios de Escalada.

La dueña de casa alertó sobre la presencia del intruso. Al ingresar al lugar, los efectivos hallaron a Nahuel Agustín Riveros escondido debajo de una mesa de madera. En su poder tenía una pava eléctrica y una caja de termo, elementos que había intentado sustraer.

Otros de los objetos que quiso robar.

La detención fue calificada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera.

Los objetos que intentó sustraer.