La Selección Argentina, ya clasificada para la próxima Copa del Mundo y afianzada en el primer puesto de la tabla de Eliminatorias con 35 puntos, dio inicio a su preparación para los compromisos finales de las Eliminatorias Sudamericanas. Este lunes, el equipo de Lionel Scaloni tuvo su primer entrenamiento en el predio de la AFA en Ezeiza a partir de las 18:00 horas. Varios futbolistas clave, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero, ya se encuentran en el país y participaron de la práctica.

La expectativa central del día se centró en la llegada de Lionel Messi, quien disputó la final de la Leagues Cup el domingo por la noche, donde el Inter Miami perdió ante los Seattle Sounders. Se espera que el capitán, junto a Rodrigo De Paul, se incorpore al plantel después del mediodía. Aunque no se ha confirmado si Messi será titular ante la Vinotinto, se anticipa que "seguramente jugará unos minutos". Este partido contra Venezuela, que se disputará en el Monumental, cobra una relevancia especial al ser potencialmente el último encuentro oficial de Messi con la Selección Argentina en nuestro país.

Según el cronograma de la AFA, el martes el equipo entrenará con la plantilla completa, lo que permitirá realizar "trabajos más específicos". La última práctica vespertina será el miércoles, momento en el que se espera que el director técnico, Lionel Scaloni, ya tenga definida la alineación titular para enfrentar a Venezuela.

Después del enfrentamiento con la Vinotinto, la 'Scaloneta' viajará la próxima semana a Quito, donde el martes 9 de septiembre cerrará su participación en las Eliminatorias frente a Ecuador en condición de visitante. Argentina ostenta el primer lugar en la tabla con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas, y su escolta, Ecuador, se encuentra a diez unidades, asegurando así el liderazgo de Scaloni por segunda vez consecutiva en Eliminatorias.