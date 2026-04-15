El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles que la Argentina aprobó la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025. Con este visto bueno del staff técnico, el país se encamina a recibir un desembolso de US$1.000 millones, una vez que el directorio del organismo otorgue la conformidad final en las próximas semanas.

En un comunicado, el FMI resaltó que el impulso político se ha fortalecido gracias a la aprobación del Presupuesto 2026 y reformas clave en el Congreso. Además, valoró los ajustes en el marco monetario que permitieron al Banco Central comprar US$5.500 millones en lo que va del año.

Las claves del informe

El organismo internacional destacó "impresionantes avances en materia de estabilidad" y un paquete de políticas orientado a afianzar la desinflación. Entre los puntos principales señalados por el Fondo se encuentran:

Superávit Fiscal: Sigue siendo el pilar del programa, con una meta del 1,4% del PBI para este año.

Reservas: El objetivo para 2026 es que las reservas netas aumenten en al menos US$8.000 millones.

Reformas: El FMI espera cambios en los marcos tributarios, de pensiones y en el mercado laboral formal.

El pedido de perdón (Waiver)

Pese al optimismo por el superávit, la acumulación de reservas no habría alcanzado el objetivo estricto. Por este motivo, el Gobierno nacional deberá solicitar un "waiver" o perdón ante el directorio. Para compensar esta situación, el Banco Central ya puso en marcha un plan para reforzar sus divisas en unos US$10.000 millones durante el presente ejercicio.

Finalmente, el FMI subrayó que Argentina está "sorteando bien" los efectos de la guerra en Oriente Medio, apoyada en su condición de exportador neto de energía y en la mejora de sus fundamentos económicos básicos. El desembolso, aunque pendiente de la firma del directorio, representa un alivio financiero a pocos días de cumplirse el primer año del acuerdo por US$20.000 millones.