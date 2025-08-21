La Copa Libertadores es intrínseca a la identidad de River, y la ilusión se renueva en cada partido que el equipo juega en el Monumental. En este contexto, la experiencia de futbolistas como Franco Armani y Enzo Pérez se vuelve fundamental, no solo por su aporte al equipo, sino también por las marcas individuales que continúan dejando en la historia del torneo continental.

Este jueves, en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Libertad, tanto el arquero como el mediocampista sumarán nuevas presencias que los posicionarán aún más arriba en la tabla histórica de jugadores con más partidos en la Copa Libertadores.

Franco Armani está a punto de alcanzar los 110 encuentros en el certamen, una cifra que le permitirá igualar al histórico arquero brasileño Fábio, quien defendió los colores de Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro. Si River Plate logra avanzar a las semifinales de la competencia, "El Pulpo" incluso podría superar a Éver Hugo Almeida, quien actualmente lidera el ranking histórico con 113 presencias.

Por su parte, Enzo Pérez llegará a la impresionante marca de 107 partidos disputados en la Libertadores, igualando el registro del paraguayo Sergio Aquino. El mediocampista mendocino, quien ha logrado esta marca en menos ediciones del torneo, se mantiene en plena vigencia y, aunque no podrá superar al arquero uruguayo Almeida en la actual edición, podría quedar a solo un paso si el equipo llega a la gran final.