Armegom Ingeniería & Servicios anunció la búsqueda de un asistente de oficina técnica para sumarse a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a técnicos constructores, ingenieros civiles junior o arquitectos junior, con experiencia mínima de dos años en el rubro.

Según detalló la firma, el puesto requiere conocimientos sólidos en Paquete Office y AutoCAD, además de disponibilidad full time. También se valoran competencias como la proactividad, el orden y la capacidad de trabajo en equipo, cualidades esenciales para el desarrollo de tareas en el área técnica.

Los interesados deberán enviar su currículum vitae al correo rrhh@armegomsa.com.ar, indicando en el asunto “Asistente de Oficina Técnica”.