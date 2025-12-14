Un violento siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo generó conmoción en la localidad de El Rincón, en el departamento Albardón. El hecho se registró cerca de las 8:30 en calle Vicuña Larraín, entre los callejones Alanís y Zevallos, donde un ciclista resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil que, segundos después, terminó impactando contra una vivienda.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Renault 12, conducido por un hombre mayor de edad, que por motivos que aún se investigan embistió al ciclista que transitaba por la misma arteria. El impacto fue de tal magnitud que el conductor perdió el control del rodado, que siguió su recorrido hasta colisionar contra el muro de una casa ubicada a pocos metros del lugar del choque.

Como consecuencia del golpe, el ciclista sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido de urgencia por personal de emergencias. Posteriormente fue trasladado al Hospital San Roque, donde quedó internado bajo observación. Desde el nosocomio informaron que el paciente presentó heridas cortantes en el cuero cabelludo y el rostro, además de fracturas en el maxilar, el tabique nasal y varias costillas.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y peritos de Criminalística, mientras que la Unidad Fiscal de Investigación del Norte tomó intervención para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.