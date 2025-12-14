La Unión Europea se prepara para una votación decisiva a comienzos de la próxima semana que definirá si se aprueba el acuerdo de libre comercio con el Mercosur antes de que finalice el 2025. Este pacto, considerado el mayor entendimiento comercial por volumen económico, busca eliminar aranceles sobre el 90% del intercambio bilateral.

Dinamarca, que ejerce la presidencia rotativa del bloque, informó que la votación está planificada para permitir que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viaje a Brasil para firmar oficialmente el acuerdo el 20 de diciembre. "En la planificación de la presidencia danesa, la intención es celebrar la votación sobre el acuerdo de Mercosur la próxima semana para que la presidenta de la Comisión pueda firmar el acuerdo en Brasil el 20 de diciembre. Esto no ha cambiado", indicó un funcionario danés.

Publicidad

El pacto fue alcanzado en diciembre del año pasado tras casi 25 años de negociaciones, y contempla la creación de una zona de libre comercio que abarcará a 722 millones de habitantes con un producto bruto conjunto de 22 billones de dólares, según destacó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Sin embargo, la aprobación aún enfrenta incertidumbres debido a la oposición de algunos países europeos, principalmente Francia, que teme un impacto negativo en su sector agrícola.

Para que el acuerdo prospere, se requiere una mayoría cualificada que incluya al menos 15 países miembros de la Unión Europea, representando el 65% de la población del bloque. Alemania, España y los países nórdicos apoyan la iniciativa, mientras que Polonia anunció su rechazo y las posturas de Francia e Italia permanecen ambiguas. Si estos tres países y al menos otro más se oponen o se abstienen, el acuerdo no obtendría la aprobación necesaria.

Publicidad

El texto del acuerdo no solo contempla la eliminación progresiva de aranceles, sino también un marco regulatorio integral que abarca servicios, propiedad intelectual, contratación pública, comercio sostenible y mecanismos para resolver disputas, aspectos fundamentales para garantizar estabilidad y previsibilidad a largo plazo.

El Mercosur aspira a impulsar sus exportaciones agroindustriales, energéticas y mineras, mientras que la Unión Europea busca asegurar el abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de facilitar el ingreso de su producción industrial en Sudamérica. Este pacto también representa una estrategia para que la UE se reposicione en el escenario global frente a potencias como Estados Unidos y China.

Publicidad

Estimaciones europeas indican que la Unión Europea podría aumentar sus exportaciones en cerca de 10.000 millones de dólares anuales, mientras que las ventas del Mercosur hacia Europa crecerían en casi 60.000 millones de dólares, consolidando así un intercambio comercial más dinámico y beneficioso para ambas regiones.

A pesar de las tensiones internas, un funcionario danés expresó optimismo sobre la votación: "Anticipamos que la Unión Europea votará a favor del acuerdo".