Un siniestro ocurrido durante el mediodía de este lunes 25 de mayo, dejó el saldo de dos vehículos colisionados en intersección de calle Salta y Avenida Córdoba.

Se trata de un Renault 19 de color negro y un Volkswagen Gol de color blanco. Al parecer, ambos automóviles eran conducidos por jóvenes, pero resultaron ilesos. En cambio, los vehículos quedaron dañados de manera considerable.

Efectivos de la Comisaría 3ª de la Policía de San Juan lleva el caso y la investigación para determinar las causas del incidente.