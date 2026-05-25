Lunes 25 de Mayo
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Policiales

Duro choque entre dos conductores por Calle Salta y Avenida Córdoba

El Renault 19 quedó destruido por encima de la vereda. Ante el impacto, se especula que iban a alta velocidad.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El impacto entre ambos vehículos presupone que venían una velocidad alta.

Un siniestro ocurrido durante el mediodía de este lunes 25 de mayo, dejó el saldo de dos vehículos colisionados en intersección de calle Salta y Avenida Córdoba. 

Se trata de un Renault 19 de color negro y un  Volkswagen Gol de color blanco. Al parecer, ambos automóviles eran conducidos por jóvenes, pero resultaron ilesos. En cambio, los vehículos quedaron dañados de manera considerable.

Efectivos de la Comisaría 3ª de la Policía de San Juan lleva el caso y la investigación para determinar las causas del incidente.

 

 

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