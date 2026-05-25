Atlético de Madrid avanza en un ambicioso plan para garantizar la continuidad de Julián Álvarez y busca ofrecerle una renovación millonaria que lo convierta en una de las máximas figuras salariales del plantel.

La dirigencia colchonera considera al delantero argentino como una pieza clave del proyecto deportivo y pretende blindarlo ante el creciente interés de clubes como FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Arsenal FC, que siguen de cerca su situación.

Según trascendió en medios españoles, la propuesta incluiría una mejora salarial significativa para elevar sus ingresos por encima de los actuales 12,5 millones de euros brutos anuales que percibe desde su llegada al club. Además, contemplaría importantes premios por rendimiento y objetivos deportivos.

El atacante cordobés tiene contrato vigente hasta 2030, pero el Atlético pretende reforzar aún más el vínculo con una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros, una cifra que busca desalentar cualquier intento de transferencia en el próximo mercado europeo.

La situación tomó fuerza luego de los rumores que vinculan al campeón del mundo con un posible cambio de aire tras el cierre de la temporada europea. Algunos medios españoles incluso señalaron que el futbolista analiza ofertas de otros clubes con aspiraciones más competitivas en el plano internacional.

En medio de las especulaciones, el entrenador Diego Simeone evitó confirmar públicamente la continuidad del delantero, aunque dejó una frase que alimentó el debate sobre su futuro: “Imagino que ya tomó su decisión”.

Desde la dirigencia del Atlético, sin embargo, mantienen una postura firme y consideran a Julián Álvarez como intransferible. El club entiende que el argentino debe transformarse en el líder futbolístico del próximo proyecto deportivo y planea construir el equipo alrededor de su figura.