La ciudad de San Juan amaneció este lunes con ese inconfundible aire de celebración patria. El clima otoñal acompañó a la perfección a miles de familias que, desde temprano, comenzaron a poblar el centro con banderas, escarapelas y entusiasmo para ser parte de la conmemoración central del 25 de mayo de 1810.

Momentos y escenas llenas de color y sentimiento patrio manifestadas por el público que asistió a los actos y desfiles por la celebración de la Revolución de Mayo de 1810.

El gobernador Marcelo Orrego marcó el inicio de la actividad oficial y, rompiendo un poco el protocolo, se tomó unos minutos previos para caminar y saludar de cerca a los vecinos apostados a lo largo de las vallas, generando un clima de mucha cercanía antes de ubicarse en el palco oficial.

El circuito del desfile —que inició en Av. Alem y se extendió por arterias clave como Ignacio de la Roza, Mendoza, Mitre y General Acha— se convirtió en una verdadera marea celeste y blanca. A lo largo de la jornada, hicieron su paso, los alumnos y docentes de las instituciones educativas. Desde jardines de infantes hasta universidades, con los estudiantes luciendo con orgullo sus guardapolvos y uniformes.

Uno de los momentos más aplaudidos por el público fue el paso de las escuelas de educación especial, un hermoso mensaje de inclusión en medio de la festividad.

La marcha de oficiales y agentes de la Policía de San Juan y el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), al ritmo de la banda de música como así también, la presencia de excombatientes de Malvinas -como ocurre en cada fecha patria- sintetizó el pico de mayor celebración por los espectadores.

También hicieron lo suyo las agrupaciones gauchas para dejar representado la identidad criolla de una fecha significativa como el 25 de Mayo. En ese contexto, las cámaras de DIARIO HUARPE fue levantando varios testimonios y opiniones del público sobre cómo vivió la jornada.

