El Desafío Ruta 40 comenzó este lunes en San Juan con una etapa inaugural marcada por la velocidad, la navegación compleja y las primeras diferencias entre los candidatos al título. La competencia, válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid 2026, tuvo un recorrido total de 511 kilómetros, de los cuales 340 correspondieron a especiales cronometradas.

Con largada y llegada en suelo sanjuanino, la jornada reunió a una importante cantidad de público en los sectores habilitados y volvió a mostrar el impacto del rally internacional en la provincia. Los caminos veloces, los sectores técnicos y las dificultades de orientación pusieron rápidamente a prueba a pilotos y navegantes.

Goczal se impuso en una definición ajustada

En la categoría Ultimate, la principal de autos, el polaco Eryk Goczal se quedó con la victoria tras una definición muy cerrada. A bordo de una Toyota Hilux, completó la etapa en 3h33m59s y logró superar por apenas 50 segundos al estadounidense Mitch Guthrie, que compite con Ford Raptor.

El tercer puesto fue para el español Carlos Sainz, también con Ford Raptor, a solo 56 segundos del ganador. Más atrás finalizaron Seth Quintero y Joao Ferreira, ambos con Toyota Hilux.

La primera jornada no resultó favorable para el equipo Dacia. Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, dos de los principales referentes del campeonato, cedieron tiempo importante y quedaron relegados en la clasificación parcial.

Benavides y Sisterna debutaron en Ultimate

Uno de los focos argentinos estuvo puesto en Kevin Benavides, quien tuvo su estreno oficial en la categoría Ultimate tras su exitosa trayectoria en motos. El salteño, bicampeón del Dakar, finalizó 14° a 11m45s del líder.

Benavides comparte estructura junto al navegante sanjuanino Lisandro Sisterna, en un proceso de adaptación a los autos dentro del Rally Raid internacional.

Sanders marcó diferencias en motos

En la categoría Motos FIM, el australiano Daniel Sanders confirmó su gran momento deportivo y ganó la etapa inicial con KTM.

Sanders registró un tiempo de 3h35m12s y consiguió una ventaja amplia sobre sus perseguidores. El español Tosha Schareina terminó segundo, a 6m02s, mientras que el estadounidense Ricky Brabec fue tercero a 7m09s.

El argentino Luciano Benavides completó una destacada actuación y cerró el día en el quinto lugar, a poco más de ocho minutos del vencedor. También quedaron detrás suyo Ross Branch y Adrien Van Beveren.

La segunda etapa llegará a Mendoza

La competencia continuará este martes con una etapa de máxima exigencia entre San Juan y San Rafael, en Mendoza. El recorrido total será de 728 kilómetros, con 334 de especiales.

La organización prevé una jornada atravesada por salares, cauces secos, sectores con vegetación y grandes cantidades de polvo en suspensión, factores que podrían volver determinante tanto la navegación como la estrategia de carrera.

Con apenas una etapa disputada, el Desafío Ruta 40 ya dejó en claro el nivel de competitividad de una edición que promete mantenerse abierta hasta el final.