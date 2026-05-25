Este lunes 25 de mayo, fue una fecha importante en el calendario nacional por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Como en todas las ciudades del país, San Juan estuvo realizando sus actos oficiales, desfiles y festejos.

Pero en otros rincones de la provincia, la fecha no pasó desapercibida y justo en la realización de la Feria del Aeroclub de Pocito, sucedió un hecho colorido cuando uno de los parapentistas hizo un vuelo en caída desplegando la bandera argentina sobre la pista de aterrizaje.

Una persona anónima capturó el momento con su cámara y quedó cristalizado como un recuerdo con sentido patrio.

En el evento, a puertas abiertas, se desarrolló también una exhibición aeronáutica, un patio gastronómico con locro, choripán y hamburguesas. Hubo varias familias que participaron con gusto y curiosidad por todas las actividades que ofrecía el evento, en el Centro de Aviación Civil de San Juan.



