Eduardo Ignacio viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomar imágenes del menor y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario O Globo.

El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el ferrocarril en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

“Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”; “Es negrito, pero muy lindito, gorda”; y “Lo puedo llevar de esclavo”, son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.

El hombre permanece retenido en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde espera el futuro de su situación judicial.

Se trata del tercer caso de un argentino acusado de racismo en el país vecino, donde la abogada Agostina Páez estuvo tres meses allí por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos y la Justicia la imputó por injuria racial.

Páez estuvo detenido en Río de Janeiro hasta que el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro le impuso dos condiciones a Páez para que pueda regresar a la Argentina: el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos —unos 18.500 dólares— por un lado, y por el otro, que mantenga actualizados los datos de su domicilio residencial y contacto.

La joven debió reconocer y aceptar que había cometido un agravio racista de tipo penal en el país vecino y pedir disculpas a las víctimas y a la sociedad. A raíz de este suceso, los magistrados aceptaron el habeas corpus presentado por su defensa.

Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado. José Luis Haile, un argentino de 67 años, fue detenido en Copacabana tras protagonizar un episodio de violencia verbal con contenido racista en una sucursal de un supermercado de la zona. Según reconstruyeron medios brasileños, el hecho se produjo en la fila de cajas, en medio de una discusión por demoras en la atención, cuando el agresor insultó a una mujer brasileña de 23 años con expresiones racistas.

La intervención de un testigo, también argentino, resultó clave. Fue quien dio aviso a las autoridades y permitió que el hombre fuera detenido en el lugar por la Guardia Municipal. La causa quedó encuadrada como injuria racial, una figura que en Brasil forma parte del régimen penal contra el racismo y que puede implicar consecuencias penales más severas que en otros países de la región.



